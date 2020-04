Bianca Bellucci

Do 33Giga



17/04/2020 | 03:48



Recentemente, o Airbnb lançou o serviço Experiências Online, que permite que as pessoas viajem sem sair de casa e que os anfitriões continuem contando com uma renda extra no fim do mês durante a pandemia do coronavírus.

As atividades são oferecidas por especialistas de 30 países diferentes e acontecem por meio do aplicativo de videoconferência Zoom. Já são mais de 50 opções, que costumam ter cerca de duas horas de duração e são oferecidas em diferentes idiomas – acesse sua experiência favorita para saber mais. Vale ressaltar que são pagas, saindo a partir de R$ 40.

Nesta galeria, o 33Giga separou 30 Experiências Online do Airbnb que são imperdíveis. Confira!