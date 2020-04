Leticia Spiller relembra gravidez e mostra foto de biquíni

16/04/2020 | 16:11



Leticia Spiller, de 46 anos de idade, resolveu compartilhar com seus seguidores do Instagram, nessa quinta-feira, dia 16, uma foto de quando estava grávida de seu primeiro filho, Pedro Novaes, hoje com 23 anos de idade, fruto de seu antigo casamento com o ator Marcello Novaes. Posando com um biquíni azul e deixando o barrigão a mostra, a atriz mostrou que sua beleza está sendo bem conservada. Na legenda, Leticia escreveu:

Bom dia! Mexendo no meu baú olha o que encontrei; ensaio que fiz na véspera da chegada do Pedro! Quase que não da tempo de fazer! Obrigado a querida @nanamoraes_fotografia por ter feito esses registros da minha primeira maternidade.

Nos comentários, a mãe do Pedro recebeu diversos elogios:

Linda! Sempre linda!

É linda em todas as fases.

O tempo só te favorece...