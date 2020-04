Maiara revela que já namorou com duas pessoas ao mesmo tempo e Fernando dispara: - Como você é ridícula

16/04/2020 | 16:11



Maiara e Maraisa usaram um recurso do Tik Tok para brincar de Eu Nunca! Dentre as perguntas estava: você já namorou com duas pessoas ao mesmo tempo? Maiara confessou que sim e, depois, provocou o namorado, Fernando. Gravando a reação do amado, ela postou duas versões da resposta dele!

- Tão perguntando aqui no direct como é que faz pra namorar dois ao mesmo tempo.

O sertanejo, então, disse:

- Eu tentei, amor, e eu nunca consegui. Porque as mulheres falavam: não é possível que esse homem é só meu. Elas começam a brigar! Não dá.

Depois, Maiara, que está passando a quarentena com o namorado, mostrou a versão original do diálogo:

- Tão perguntando aqui no direct como é que faz pra namorar dois ao mesmo tempo.

E Fernando aparece dizendo:

- Nossa Maiara, como você é ridícula. É sério, como que consegue ser tão ridícula?, diz, enquanto a cantora dá muita risada.

Eita!