SBT esclarece situação de âncora diagnosticado com coronavírus

16/04/2020 | 16:10



O jornalista Marcelo Torres, um dos âncoras do SBT, foi diagnosticado com o novo coronavírus recentemente. Segundo informações do colunista Leo Dias, essa notícia teria causado pânico nos bastidores da emissora, já que Torres supostamente trabalhou doente e entrou em contato com diversas pessoas. Entretanto, a assessoria de imprensa do SBT esclareceu que o apresentador foi imediatamente afastado de suas funções assim que começou a apresentar os primeiros sintomas - e que a emissora chegou a fazer uma nebulização de emergência para conter qualquer possível indício de contágio pelo vírus.

No último sábado, dia 11, Marcelo Tores trabalhou normalmente. No dia seguinte, domingo, dia 12, ligou às 13 horas para a chefia da redação e afirmou que estava resfriado. Vale dizer que ele não estava trabalhando nesse dia. Às 19 horas, ainda no domingo, retornou a ligação para dizer que estava com febre. O jornalista, então, foi orientado a procurar um médico e não ir para a redação. Na segunda-feira, dia 13, Torres realizou o teste para saber se havia sido infectado pela Covid-19, e o resultado positivo saiu um dia depois, na terça-feira, dia 14.

Todos os profissionais que trabalharam com Torres na escala de feriado de Páscoa foram testados. Jornalistas, radialistas, funcionários da Técnica e Operações, maquiadores, cabeleireiros, pessoas que trabalham nos camarins e na Videografia... todos foram submetidos ao teste do novo coronavírus, ainda de acordo com o SBT. Além disso, foi realizada uma nebulização de emergência quando foi confirmado o diagnóstico de Marcelo Torres.

A assessoria ainda esclareceu que estão trabalhando dentro da emissora os funcionários que têm funções essenciais, e que a maioria está em regime home office. Estão trabalhando remotamente até mesmo quem faz parte do setor de Jornalismo e do programa Fofocalizando, os únicos ao vivo. O restante das atrações está sendo reprisada e a novela As Aventuras de Poliana tem capítulos inéditos, mas as gravações já foram finalizadas antes mesmo da pandemia.