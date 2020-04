Diocese prepara drive-thru para receber doações

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/04/2020 | 15:21



A pandemia por conta do novo coronavírus, apesar de ter se tornado um dos principais desafios auais, já iniciou centenas de correntes pela solidariedade entre as sete cidades. Por isso, neste período de isolamento social para evitar a proliferação do vírus, uma prática de caridade que tem sido adotada em alguns serviços são os ''''drive-thrus''''. A Diocese de Santo André, se prepara para iniciar o Drive-Thru da Solidariedade, no próximo sábado, em pelo menos quatro paróquias da região.

A modalidade de munícipes conseguirem fazer suas doações sem descer dos carros vão colaborar com auxílio às famílias carentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social, trabalhadores informais e desempregados, e ajuda no geral aos moradores diante do cenário pandêmico. As paróquias estão aceitando doações de alimenos não perecíveis, produtos de higiene e de higiene pessoal, como sabonetes e máscaras. Se o munícipe preferir, as doações também poderão ser realizadas em dinheiro por transferência bancária.

Uma das paróquias que receberá o serviço é a Paróquia Matriz Santo André, na Vila Assunção, que, historicamente, é conhecida por auxiliar os nativos e imigrantes da região. "Nós já conseguimos ajudar mais de 100 famílias refugiadas todos os meses, e com essa ação, tenho certeza que vamos conseguir expandir todo esse atendimento. As famílias e pessoas que necessitam dessa ajuda já possuem cadastro em nossa paróquia", detalha o pároco da Igreja Matriz de Santo André, padre Jean Dickson.

Confira programação da Diocese:

Paróquia Matriz Imaculada Conceição

Praça Alexandre V. Arminas, 1 – Bairro Matriz, Mauá

Entrega das doações no portão da igreja ou diretamente do carro

Sábado (18 de abril), das 8h às 12h

Paróquia Matriz Santo André

Praça Pres.Vargas, 01 – Vila Assunção, Santo André

Entrega das doações no portão da igreja ou diretamente do carro

Sábado (18 de abril), das 9h às 17h



Paróquia São João Batista

Praça São João Batista, 1 – Rudge Ramos, São Bernardo do Campo

Entrega das doações no estacionamento da igreja, na Avenida Caminho do Mar

Domingo (3 de maio), das 8h às 12h e das 14h às 18h



Paróquia Sagrada Família

Estrada dos Casa, 3800 – Jardim do Lago, São Bernardo do Campo

Entrega das doações no portão da igreja ou diretamente do carro

Todos os sábados, das 9h às 12h

Mais informações, amanhã (17), no caderno de Setecidades.