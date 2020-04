Igreja distribui cestas básicas na divisa de S.Bernardo e Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/04/2020 | 15:17



Integrantes da Igreja Renascer em Cristo de São Bernardo realizaram na tarde de hoje a entrega de 200 cestas básicas à famílias que vivem na região de divisa entre São Bernardo e Diadema, no bairro Acampamento dos Engenheiros. A ação visa atenuar os efeitos das perdas econômicos para famílias em situação de vulnerabilidade. A ação, organizada pelo ministério Expresso da Solidariedade em âmbito nacional, vai distribuir 3.200 cestas básicas e 40 toneladas de alimento.

Janete Luna da Silva 46 anos, foi uma das beneficiadas. A munícipe faz pães em casa para vender, mas viu sua renda cair com o avanço da pandemia. Das quatro pessoas que moram com ela, o marido e três filhos, quem não está desempregado está sem poder trabalhar por causa da quarentena. “Essa cesta chega em muito boa hora, tanto para mim, quanto para as outras famílias”, relatou. Pastora, Janete auxiliou no cadastramento de todas as famílias. “Fizemos o cadastro de 100, mas vieram mais cestas e quem estava aqui também recebeu”, completou.

Responsável por sete igrejas e 70 células na região, o administrador Phillip Guimarães, 35 anos, explicou que as famílias foram contatadas previamente e receberam senhas para o atendimento. Cerca de 200 pessoas, entre fieis e voluntários, trabalharam na captação das doações, montagem e entrega das cestas.

“Estamos recebendo doações na sede da nossa igreja, todos os dias, das 20h às 22 horas. Montamos um plantão e a pessoa não precisa nem descer do carro. A gente retira os alimentos e já abençoamos o veículo”, explicou Guimarães, que é bispo na igreja. O endereço é Rua Francisco Adamo, 80, Centro de São Bernardo.