Pyong Lee diz que contratou sete advogados para processar quem o difamou na web: Fãs revoltados podem esperar processinho

16/04/2020 | 15:11



Pyong Lee anunciou, no Twitter, nessa quinta-feira, dia 16, que irá processar internautas que considera o terem difamado, enquanto ele estava confinado no BBB20 e após sua eliminação:

Contratei sete advogados para processar todos os criminosos da internet que acham que podem ficar impunes depois de falar m***a. Tirei mais de 500 prints já. Me mandem mais se tiverem, além do print do perfil. Pode ser do Twitter ou Instagram! O prêmio do BBB só em processos.

E continuou:

Alguns fãs revoltados já podem esperar processinho em casa. Continuem falando m***a na internet, por favor.

Depois, Lee respondeu sobre a quantidade grande de advogados:

A quantidade de processos é bizarra. Precisa de bastante gente.

E postou dois exemplos do que supostamente vai processar: dois memes usando seu filho, Jake, de dois meses de idade, ao lado de mensagens violentas:

Se vocês estão achando que os processos são por causa de haters e zoação, fiquem tranquilos. Eu não ligo pro engajamento que vocês me dão. São só os criminosos que serão punidos mesmo, finalizou.

Eita!