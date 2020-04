Adriana Lima chama Queen Latifah para sair após a atriz revelar ter um crush na modelo

16/04/2020 | 15:11



Queen Latifah participou do Red Table Talk e conversou com Jada-Pinkett Smith, Regina Hall e Tiffany Haddish! Em determinado momento, a convidada do programa começou a falar sobre seus crushes e, para as apresentadoras, revelou que sente atração pela modelo brasileira Adriana Lima!

- Eu gosto da menina. Ela é uma modelo brasileira.

E Jada acrescentou:

- Ela é uma gracinha. Ela tem um fogo também.

E se você pensa que a ex-Angel não ficou sabendo disso, se enganou! Por meio de seu Stories, ela compartilhou uma matéria que contava essa história e, de quebra, gravou um vídeo para convidar a atriz para sair!

- Eu fiquei: Oh meu Deus! De verdade? Eu não consigo acreditar nisso! Queen, muito obrigada. Eu estou emocionada! E ouça, quando essa situação acabar [a pandemia do novo coronavírus] nós deveríamos nos encontrar e ir jantar ou algo assim, ok? Eu espero que você e as pessoas que ama estejam seguros e muito obrigada pelo amor, ok?

Legal, né?