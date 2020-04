Kanye West fala sobre alcoolismo: - Eu estava bebendo suco de laranja com vodka de manhã

16/04/2020 | 15:10



Kanye West decidiu abrir o jogo sobre seu alcoolismo. Durante uma entrevista com a revista GQ, o rapper admitiu que chegou a tomar vodka com suco de laranja no café da manhã, e comentou sobre como a pressão das nomeações o levaram parcialmente ao alcoolismo.

- Imagine My Beautiful Dark Twisted Fantasy e Watch the Throne [sendo indicados] no mesmo ano e nenhum deles ser escolhido como Álbum do Ano. Imagine fazer The Life of Pablo e dirigir pela estrada e nunca ouvir nenhuma dessas músicas no rádio e sua esposa e sua filha estão no carro com você.

O marido de Kim Kardashian ainda revelou que acabou se apegando à bebida para sentir que conseguia lidar com a pressão durante os eventos de premiação, e para ser o que ele chamou de Clark Kent - o Super-Homem:

- Eu sendo normal - isso nem é uma afirmação verdadeira. Você sabe o que é normal para mim? Um ato. Eu posso agir normalmente, e sou eu como Clark Kent. Mas artistas são pessoas que se consideram super-heróis.

Apesar de sua dependência e das polêmicas no tapete vermelho, Kanye contou que ninguém nunca se referiu a ele como um alcoólatra funcional.

- As pessoas me chamavam de louco, as pessoas me chamavam de tudo - mas não de alcoólatra em funcionamento. E eu estava bebendo suco de laranja com vodka de manhã.

O momento de parar de beber veio a partir de uma reflexão. O rapper contou que o filho de um dos pastores da igreja que frequenta disse que acharia bom de um álbum de rap sobre Jesus feito por Kanye West, e que isso fez a diferença.

- Um dia, eu estava no meu escritório, trabalhando na coleção de alta costura, e havia uma garrafa de vodka na geladeira. Eu ia tomar uma dose diária, e olhei e pensei: Diabo, você não vai me derrotar hoje. Essa afirmação é como um