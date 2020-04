Gusttavo Lima diz que evitará lives para 'não ser censurado'; entenda

16/04/2020 | 15:08



O cantor Gusttavo Lima usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 15, para desabafar sobre críticas que recebeu por ter exposto bebida alcoólica durante lives que realizou na quarentena.

"Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. O bom são as brincadeiras, a vontade de levar alegria, alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei live para ser censurado", avisou.

Gusttavo Lima também falou sobre o dinheiro arrecadado durante a transmissão para o combate ao novo coronavírus. "Juntos, ajudamos muitas pessoas. Foram toneladas de alimentos e arrecadações. Fizemos nosso papel. Deus abençoe a todos", concluiu a publicação no Twitter.

No Instagram , o cantor também fez questão de apontar as ações e instituições que foram ajudadas com a renda revertida para a compra de cestas básicas, álcool em gel e outros.

Gusttavo Lima publicou uma relação dos locais contemplados e disse que ainda tem mais a ser doado. "O restante está no nosso galpão para ser entregue no decorrer dos próximos dias. Obrigado a todos que nos apoiaram e juntos estão somando nessa época tão difícil", disse.