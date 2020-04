Decisão judicial suspende pagamentos de precatórios no Grande ABC

Marcela Ibelli

Diário do Grande ABC



16/04/2020



As prefeituras do Grande ABC conseguiram a suspensão do pagamento de precatórios – dívidas judiciais – por 180 dias ou seis meses. A solicitação do Consórcio Intermunicipal se deu por conta do cenário de avanço do novo coronavírus pelo País.

Segundo o Consórcio, neste período, tal medida deve gerar aporte de investimento nos caixas das prefeituras de cerca de R$ 1 bilhão. As cidades ainda não informaram os valores que cada uma vai ''''''''economizar''''''''. O dinheiro deve ser utilizado no combate à Covid-19.