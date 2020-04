Saúde quer comprar medicamento oseltamivir e abre contratação de testes de covid

16/04/2020 | 14:34



O Ministério da Saúde divulgou na tarde desta quinta-feira, 16, chamamento público para convocar empresas interessadas em fornecer o medicamento oseltamivir 75 mg, antiviral usado na prevenção e tratamento de síndromes gripais.

A contratação se dará de forma direta e as empresas têm até o dia 20, próxima segunda-feira, para apresentar propostas. O aviso, publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), não informa a quantidade a ser adquirida nem a destinação do medicamento.

Na mesma edição, a pasta também avisa que fará contratação emergencial de empresa para fornecer 4 milhões de testes para diagnóstico da covid-19, descritos como kits para isolamento de ácidos nucleicos de amostras biológicas que são funcionais nas reações padrão da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Neste caso, as empresas interessadas têm até 23h59 de amanhã para enviar propostas.