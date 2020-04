Atriz de Downton Abbey diz que ensinou Brad Pitt a beijar

16/04/2020 | 14:10



Elizabeth McGovern, que interpretou a personagem Cora Crawley na famosa série Downton Abbey, fez uma revelação curiosa durante uma brincadeira no programa The Kelly Clarkson Show. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, a atriz afirmou que foi ela quem ensinou Brad Pitt a beijar. Isso teria acontecido quando ambos estavam no elenco do filme Um Favor Indecente, de 1994. Que história, hein?

A artista estava jogando Eu Nunca junto com os seus colegas de Downton Abbey, Michelle Dockery, Hugh Bonneville e Allen Leech, além da própria Kelly Clarkson. Então, Hugh lançou a pergunta: Eu nunca beijei Brad Pitt. Foi então que Elizabeth respondeu:

-

Alguém precisava. Fiz isso como um trabalho remunerado porque estávamos no set, atuando.

A atriz ainda brincou que não foi uma situação horrível, já que, bem, estamos falando de Brad Pitt. Mesmo assim, o ator não se saiu tão bem de primeira.

- Existem maneiras piores de ganhar a vida, então eu não estava reclamando. Mas sim, ele bateu os dentes comigo, eu acho. Eu fiz dele o homem que ele é. Ele aprendeu tudo comigo!

Que responsabilidade, hein?