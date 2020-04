Tatá Werneck fala sobre complicações de seu pós-parto: Eu passei duas semanas chorando

16/04/2020 | 13:10



A influenciadora digital Thais Carla fez um desabafo por meio das redes sociais ao falar sobre a tristeza que estava sentindo. No texto, ela especulou que pudesse ser por conta da pandemia do novo coronavírus, pelo fato de estar criando duas crianças ou por causa de sua cicatriz da cesárea. Com a postagem, ela recebeu apoio de diversas famosas, como Tatá Werneck e Preta Gil, que usaram experiências próprias para acalmar a amiga.

No texto, a ex-bailarina de Anitta diz o seguinte:

É GENTE, A TRISTEZA ME PEGOU. Aí você se pergunta: Thais Carla triste?! Bom, ninguém é de ferro, faz parte da vida se sentir assim. Mas, não sou de me permitir ficar triste. Porém, não sei como explicar o que estou sentindo, só sei que não estou bem e que gostaria de dividir esse momento com vocês. Não sei se é por causa dessa pandemia que estamos enfrentando, talvez o desespero de criar duas crianças ou por conta da minha cesária que não cicatrizou bem e agora preciso ficar de repouso. São tantas coisas que não consigo explicar. Só peço a Deus que me ilumine e acalme meu coração tirando toda essa tristeza de mim.

Nos comentários, Tatá explicou que o seu pós-parto foi muito difícil:

Querida, mesmo se fosse só pelo parto você já teria o direito de se sentir assim. Eu passei duas semanas chorando. Sem nem saber o porquê. São muitas mudanças. Muitas dúvidas e hormônios. É natural. Fique de repouso. Tomara que tenha alguém pra cuidar de você. Muitas pessoas esquecem das mães depois que os bebês nascem. Não somos porta-bebês. Somos mães, caramba! Muita muita coisa pra gente! Deus abençoe!

Já Preta Gil postou:

Se permita também ficar triste, é importante!!! O choro dura uma noite, pela manhã virá a vitória!!! Amanhã será outro dia!! Tô aqui se quiser conversar.

Thais Carla é mãe de duas meninas, Eva e Maria Clara, ambas de seu relacionamento com Israel Reis. Tatá, por sua vez, é mamãe de Clara Maria, de seu relacionamento com Rafael Vitti.