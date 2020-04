Novo iPhone SE é apresentado; no Brasil, preços começam em R$ 3.699

Bianca Bellucci

16/04/2020 | 12:48



A Apple apresentou nesta quarta-feira (15) o iPhone SE versão 2020. Aqui, a proposta é trazer a tecnologia do iPhone 11 na carcaça do iPhone 8, o que torna o modelo um pouco mais barato. No Brasil, as opções e os preços são: R$ 3.699 (64 GB), R$ 3.999 (128 GB) e R$ 4.499 (256 GB). Ainda não há informações de quando os modelos começarão a ser vendidos no País, mas já é possível encomendá-los pelo site oficial.

Em relação às especificações, o novo iPhone SE vem com chip A13 Bionic (processador de última geração usado no iPhone 11). O botão Home volta a marcar presença com leitura biométrica – não possui reconhecimento facial. Quando o assunto é câmera, ele tem apenas uma na traseira de 12 megapixels. A frontal tira selfies de 7 megapixels.

O celular da Apple tem 4,7 polegadas, case que mistura alumínio e vidro, e poderá ser encontrado nas cores preto, branco e vermelho.

