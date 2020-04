Pinheiros 'demite' equipe inteira adulta de basquete por correspondência

16/04/2020 | 12:30



O Pinheiros dissolveu a sua equipe adulta de basquete masculino. Os jogadores receberam uma carta do clube na última quarta-feira, 15 de abril, informando da decisão de não renovar o vínculo contratual que iria até o dia 14 de maio.

No documento, recebido pelos noves atletas profissionais (Bennett, Scaglia, Danilo Sena, Isaac, Toledo, Dawkins, Betinho, Caio Torres e Ware), o Pinheiros informa que não "tem intenção de formalizar uma proposta para sua renovação quando do seu vencimento" e "ficando dispensado desde já" do trabalho.

O clube solicitou ainda que os jogadores se apresentem no próximo dia 29, às 9 horas, com suas carteiras de trabalho, para realização do exame médico demissional e "dar andamento nas formalidades exigidas na rescisão de contrato".

A postura do Pinheiros surpreendeu aos jogadores, que aguardavam para voltar ao trabalho. O NBB está paralisado desde o dia 15 de março e não há uma decisão final sobre o retorno. A equipe da capital paulista está garantida nos playoffs e terá o Paulistano pela frente se o torneio voltar.

A comissão técnica, por enquanto, foi preservada, assim como os jogadores das categorias de base que atuavam pelo profissional.

Na última quarta-feira, no mesmo dia em que os jogadores do Pinheiros receberam o documento de dispensa, o Bauru desistiu de disputar o NBB, encerrando a sua temporada e dando início ao planejamento da próxima.