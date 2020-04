Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



16/04/2020 | 11:18



O programa de fidelidade Smiles lançou uma campanha para auxiliar quem tem um cartão de crédito da marca a aumentar a quantidade de milhagens durante o período de crise. No mês de maio, a cada duas milhas acumuladas, o usuário receberá mais uma.

Todas as compras feitas com o cartão de crédito Smiles geram milhas qualificáveis que ajudam o cliente a subir de categoria. Isso inclui gastos em supermercados e farmácias. Além de viagens, as milhas podem ser trocadas por diversos produtos e serviços, como créditos de corrida do Uber, shows e espetáculos.

Fora as “Milhas Bônus“, a empresa também irá prorrogar a validade de categorias dos clientes até 2022, para que eles possam desfrutar dos benefícios do programa por mais tempo.

Outra solução anunciada pelo Smiles é o planejamento das viagens com até 330 dias de antecedência, com a emissão de passagem em formato de reserva, por meio do serviço Viaje Fácil. O pagamento integral do bilhete aéreo deve ser feito apenas 60 dias antes da viagem e, caso não seja possível confirmar o voo, basta solicitar o cancelamento da passagem antes de realizar a quitação do bilhete.

