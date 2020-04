Flavia Pavanelli rebate acusações de mentir sobre resultado positivo para o coronavírus: - Jamais faria isso

16/04/2020 | 11:10



A influenciadora Flávia Pavanelli testou positivo para o novo coronavírus, e causou polêmica na web após insinuar que poderia ter contraído a doença através de pedidos recebidos por delivery. O restante da família da Flávia também se submeteu ao teste, que deu negativo.

Na última quarta-feira, Flávia usou os Stories do Instagram para responder a algumas perguntas feitas pelos seguidores, e aproveitou para tranquilizá-los em relação à sua saúde e a dos demais membros de sua família:

Acordei bem. Ainda sem olfato, paladar e um pouco indisposta, mas de resto, tudo certo! Estou tranquila, triste por ter de ficar longe da família, mas ao mesmo tempo aliviada por todos estarem negativos (inclusive as duas pessoas com quem tive contato fora da família).

Flávia também disse que está se hidratando bastante e ficando apenas no quarto para evitar contaminar outras áreas da casa. Questionada sobre como estava fazendo para se alimentar, a influenciadora esclareceu:

O Ju optou por me ajudar nesse momento. Ao contrário do que disseram, estávamos juntos desde o início da quarentena e não nos vendo de vez em quando. Agora, estou isolada mas contando com a ajuda dele para trazer comida etc. Preferi ficar longe da família para proteger minha irmã e meus avós, que são grupo de risco.

Pavanelli também usou a rede social para se defender de acusações de que estaria mentindo sobre o resultado do exame. De acordo com a Vogue, alguns internautas acusaram a beldade de estar usando a doença para se promover, o que a levou a postar o resultado de seu exame, apagando-o pouco depois.

- Sobre meu exame: eu tinha postado aqui uma pessoa falando que eu era mentirosa, que não tenho nada. Enfim... Postei meu exame e muitas pessoas não souberam interpretar [o resultado]. Mas eu jamais faria isso [inventar estar doente].