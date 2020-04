Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves não sabia que o namorado é bissexual

16/04/2020 | 11:10



O passado de Tiago Ramos está vindo à tona desde que o modelo e jogador de futebol assumiu namoro com a mãe de Neymar Jr., a empresária Nadine Gonçalves. De acordo com o jornal Extra, alguns detalhes da vida pessoal do rapaz não eram de conhecimento da matriarca da família do craque do Paris Saint Germain, como por exemplo o fato dele ser bissexual.

- Só pessoas muito próximas sabiam que ele já tinha se relacionado com homens. A mãe e a irmã, por exemplo, já sabiam. Mas ele sempre passou uma imagem de hétero, principalmente para seus seguidores, revelou uma fonte à publicação.

O fato, no entanto, parece não ter abalado o namoro dos dois. Mesmo após algumas entrevistas de ex-namorados de Tiago Ramos terem sido veiculadas na internet, ele segue passando a quarentena com Nadine em Santos, litoral de São Paulo, onde ela mora.

Nas rede sociais, Tiago já apareceu no campo da residência e também à beira da piscina da mansão onde a mãe de Neymar mora. A fonte ainda revelou para o Extra que o modelo costuma morar com todas as pessoas com quem namora, já que não tem onde ficar.

- Ele costuma morar com todo mundo que ele namora. Tiago não tem onde ficar em São Paulo.

Tiago nasceu em Pernambuco, mas morou na Paraíba, na cidade de Monteiro, onde sua família vive até hoje. Além de morar em São Paulo, ele também já residiu em Salvador e Recife.