Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



16/04/2020 | 10:33



Policiais do 6º Baep ( Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam ontem (15), no bairro Canhema, em Diadema, mulher que fazia tráfico de drogas no local. Foram apreendidos com ela também uma arma de fogo e ujma quantia dinheiro.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes faziam operação no bairro quando a abordaram. A mulher portava 678 porções de cocaína, 734 porções de maconha, R$ 250 em espécie, oito folhas de anotações do tráfico e um revólver calibre 32 carregado com 5 munições intactas. Presa em flagrante por porte de armas e tráfico de drogas, ela foi encaminhada a delegacia, onde permanecerá disposição da justiça.