Prata e outros: veja as cores preferidas dos motoristas

Da Redação

Do Garagem360



16/04/2020 | 10:18



Quando se trata de automóveis, os brasileiros costumam ser tradicionais. É o que mostra um levantamento da OLX sobre as cores mais vendidas em 2019. De acordo com a pesquisa, tons como prata fizeram a preferência de 28,5% dos consumidores, branco 22,3% e preto 19,1, em primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Cores de carros mais usadas no Brasil em 2019

Completando a lista das cinco favoritas, outras tonalidades já conhecidas na ruas aparecem em destaque: cinza com 11,1% da preferência, em quarto lugar, e vermelho com 8,2%, na quinta posição.

Além desses, segundo o ranking dos tons mais vendidos, a cor azul ocupa o sexto lugar com 4,2% do gosto dos brasileiros, a frente dos tons verde com 3,2%, amarelo com 0,5% e laranja com 0,2%.

Carros com pinturas exóticas

Tornou-se comum ver carros pintados em cores mais sóbrias nas ruas. Basta dar uma olhada no trânsito para ver a quantidade de modelos pintados em preto, prata ou branco. Quando há algum vermelho, ele até se destaca na multidão. Porém, às vezes as montadoras tentam emplacar tonalidades mais exóticas, principalmente durante o lançamento de alguns automóveis. Tudo para se destacar na multidão e chamar a atenção de possíveis compradores.

Na galeria a seguir, confira alguns modelos que foram lançados com cores chamativas.

Foto: Divulgação Com design controverso, o Chevrolet Agile estreou com um tom de amarelo chamativo em 2009 Foto: Divulgação Com design controverso, o Chevrolet Agile estreou com um tom de amarelo chamativo em 2009 Foto: Divulgação A linha 2019 do Chevrolet Camaro surgiu em um tom nada discreto de laranja Foto: Divulgação A linha 2019 do Chevrolet Camaro surgiu em um tom nada discreto de laranja Foto: Divulgação Nos anos 90, o Chevrolet Corsa Piquet foi uma série especial com a carroceria pintada em amarelo Foto: Divulgação A versão Sport da Chevrolet Montana atual foi apresentada em um verde chamativo durante o lançamento do modelo Foto: Divulgação A versão Sport da Chevrolet Montana atual foi apresentada em um verde chamativo durante o lançamento do modelo Foto: Divulgação Modelo aventureiro, o Chevrolet Onix Activ apostava em um tom laranja para se diferenciar das demais versões Foto: Divulgação Modelo aventureiro, o Chevrolet Onix Activ apostava em um tom laranja para se diferenciar das demais versões Foto: Divulgação Quando a Chevrolet Spin foi reestilizada, em 2018, a marca aproveitou para pintar a versão aventureira Activ na tonalidade Amarelo Stone Foto: Divulgação Quando a Chevrolet Spin foi reestilizada em 2018, a marca aproveitou para pintar a versão aventureira Activ na tonalidade Amarelo Stone Foto: Divulgação O Vectra GT não teve muito sucesso, mas recebeu uma pintura laranja durante seu lançamento, em 2007 Foto: Divulgação Dois anos depois, em 2009, a leve mudança visual foi apresentada em um modelo pintado de azul Foto: Divulgação A cor Plum Crazy se tornou um símbolo da Dodge desde os anos 1970. Atualmente, o Challenger e o Charger podem ser pintados neste tom Foto: Divulgação Dodge Challenger Foto: Divulgação Dodge Charger Foto: Divulgação Além do roxo Plum Crazy, a Dodge tem outras cores chamativas em seu catálogo, como este verde do Challenger Hellcat Foto: Divulgação Já o Dodge Charger Daytona pode receber uma pintura amarela Foto: Divulgação Nos anos 90, o Fiat Uno Turbo podia ser comprado em um tom amarelo Foto: Divulgação Em 2001, a reestilização do Palio foi lançada junto com o tom Amarelo Ímola Foto: Divulgação Anos mais tarde, em 2007, o Palio recebia um novo desenho e um tom amarelo para a versão 1.8R Foto: Divulgação Anos mais tarde, em 2007, o Palio recebia um novo desenho e um tom amarelo para a versão 1.8R Foto: Divulgação Lançado em 2010, o Fiat Uno abusava das cores chamativas, como o verde-limão Foto: Divulgação Lançado em 2010, o Fiat Uno abusava das cores chamativas, como o verde-limão Foto: Divulgação O Fiat Mobi foi mais um carro que apostou em um tom de roxo para o lançamento do modelo, em 2016 Foto: Divulgação O Fiat Mobi foi mais um carro que apostou em um tom de roxo para o lançamento do modelo, em 2016 Foto: Divulgação A atual geração do Ford EcoSport foi lançada em um tom laranja bem chamativo Foto: Divulgação A atual geração do Ford EcoSport foi lançada em um tom laranja bem chamativo Foto: Divulgação Primeiro Fiesta feito no Brasil, este modelo apostou em várias cores chamativas, como este amarelo-mostarda e o roxo Foto: Divulgação Primeiro Fiesta feito no Brasil, este modelo apostou em várias cores chamativas, como este amarelo-mostarda e o roxo Foto: Divulgação A sexta geração do Ford Fiesta também foi apresentada em tons exóticos, como este verde-limão Foto: Divulgação A sexta geração do Ford Fiesta também foi apresentada em tons exóticos, como este verde-limão Foto: Divulgação O Ka foi outro modelo da Ford que apostou em cores exóticas Foto: Divulgação O Ka foi outro modelo da Ford que apostou em cores exóticas Foto: Divulgação Além do visual arrojado, cores exóticas também fazem parte do DNA da Lamborghini, como pode ser visto neste Muciélago Foto: Divulgação Além do visual arrojado, cores exóticas também fazem parte do DNA da Lamborghini, como pode ser visto neste Muciélago Foto: Divulgação A Peugeot 206 Escapade também foi lançada em nada discreto tom de amarelo Foto: Divulgação A Peugeot 206 Escapade também foi lançada em nada discreto tom de amarelo Foto: Divulgação O Renault Kwid apostou em um tom laranja para seu lançamento Foto: Divulgação O Renault Kwid apostou em um tom laranja para seu lançamento Foto: Divulgação Além do visual, o Renault Twingo de primeira geração ficou marcado por suas cores Foto: Divulgação Lançado para ser o Fusca moderno, o VW New Beetle ficou marcado pela cor amarela Foto: Divulgação Lançado para ser o Fusca moderno, o VW New Beetle ficou marcado pela cor amarela Foto: Divulgação O VW Golf GTI de 2007 foi mais um modelo lançado em amarelo Foto: Divulgação O VW CrossFox reestilizado trocava o amarelo pelo laranja Foto: Divulgação O VW CrossFox reestilizado trocava o amarelo pelo laranja Foto: Divulgação A VW Saveiro Cross foi outro modelo pintado em laranja Foto: Divulgação A VW Saveiro Cross foi outro modelo pintado em laranja Foto: Divulgação O VW Polo não foi vendido neste tom de amarelo, mas toda a campanha de divulgação do modelo foi feita com este tom Foto: Divulgação O VW Polo não foi vendido neste tom de amarelo, mas toda a campanha de divulgação do modelo foi feita com este tom