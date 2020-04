Saiba como doar cestas básicas e kits de higiene pelo Uber Eats

Marcella Blass

16/04/2020



Já é possível doar cestas básicas e produtos de higiene diretamente do Uber Eats. A ação “A Comunidade nos Move” acontece em parceria com a CUFA – Central Única das Favelas.

São cinco combinações de cestas básicas e duas de kits de higiene disponíveis para doação. O que será entregue em cada caixa e kit está listado no app. E de acordo com esse conteúdo, os preços das doações variam entre R$ 7 e R$ 137.

É importante destacar que as cestas básicas e os kits de higiene serão entregues diretamente nos centros de distribuição da CUFA, de onde serão direcionados para famílias em situação de vulnerabilidade afetadas pela pandemia. Confira abaixo como fazer a sua doação:

1 – Na página inicial do Uber Eats, clique sobre o banner sobre da ação “A Comunidade nos Move”. Você também pode acessar a página aqui ou buscar por “cesta básica” no campo de pesquisa do app.

2 – Escolha a cesta e/ou o kit que você quer doar e adicione na sacola de compras.

3 – Depois, o processo é o mesmo de um pedido comum: basta escolher o meio de pagamento e clicar em Fazer pedido para entrega.

4 – Pronto! Sua doação será enviada à Central Única das Favelas.

