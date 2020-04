Crianças em casa? Conheça games que ensinam e divertem ao mesmo tempo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/04/2020 | 10:18



Horas a mais em casa podem significar horas a mais nas telas. Mas isso não precisa ser um problema. Ao lado de filmes, séries e documentários, há jogos digitais que podem ser grandes aliados no aprendizado.

“Os videogames se transformaram em mídias e são transmissores de mensagens que podem, sim, ser ‘sérias’. Jogar um game é mais do que apertar botões. Pode ser uma experiência narrativa que ensina sobre diferentes assuntos”, aponta Vicente Martin, professor do curso de TECH e PP da ESPM.

A HyperX, divisão gamer da Kingston Technology, em parceria com o professor da ESPM dão algumas dicas de games para as crianças se divertirem e aprenderem durante a quarentena. Confira!

The Counting Kingdom

Um game feito para ensinar matemática básica para crianças. “Gosto desse jogo porque usa uma mecânica de tower defense com raciocínio de soma e subtração que faz a matéria ficar divertida”, diz Vicente. The Counting Kingdom, do estúdio Little Worlds Interactive, está disponível para PCs com sistema operacional Windows e pode ser baixado no Steam. Também conta com uma versão para iOS.

Valiant Hearts: The Great War

Quebra-cabeça e aventura da Ubisoft sobre a Primeira Guerra Mundial, feito em parceria com o History Channel. “Entre uma tela e outra você recebe material de documentário sobre o período feito pelo canal de TV”, diz o professor. Valiant Hearts: The Great War está disponível para PlayStation 4, Xbox One, Steam, Android e iOS.

Thomas Was Alone

É um game minimalista, no qual o jogador usa diferentes poderes de quadriláteros coloridos e aprende lógica de programação. “Mesmo não declarado, o game ajuda a compor um pensamento lógico e algorítmico na execução dos puzzles”, explica Vicente. Pode ser baixado pelo Steam, bem como nos aparelhos PlayStation 4, Xbox One e iOS.

Civilization

Série de jogos de computador criado por Sid Meier, aqui, o que vale é a estratégia. O jogador pode administrar a própria civilização e ter contato com figuras históricas, como Napoleão Bonaparte e Abraham Lincoln. SID Meier’s Civilization VI: Gathering Storm, o mais recente jogo da série, lançado em 2019, pode ser baixado para PC via Steam.

Red Dead Redemption

Jogo de ação e aventura da Rockstar, se passa durante o período de declínio do Velho Oeste, por volta de 1911, onde os fora da lei estão com os dias contados. Pode ser adquirido para PlayStation 4 ou Xbox One.

Minecraft Education Edition

Versão do famoso game de construir e destruir blocos desenvolvida exclusivamente para escolas, permite ao educador controlar o mapa com liberdade para criar um ambiente virtual educativo, conforme o tema a ser abordado. Está disponível apenas na versão desktop para Windows e Mac.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Os pais também pode aproveitar que as crianças estão em casa para assistir a um filme. Na galeria, descubra as 100 maiores animações de todos os tempos. Clique na imagem para visualizá-la maior: