Ação da Sabesp entrega 120 caixas d’água em Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/04/2020 | 00:01



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) entregou na manhã de ontem 120 caixas-d’água para famílias do Inamar, em Diadema. Foram beneficiadas cerca de 600 pessoas. A distribuição foi gratuita e tem como objetivo prevenir que os moradores fiquem sem água em momentos em que são necessários reparos emergenciais ou manutenções preventivas na rede de abastecimento.



A medida também visa diminuir o impacto da pandemia da Covid-19, já que a higiene das mãos com frequência é uma das principais formas de evitar a contaminação. Diadema já tem 90 casos confirmados da doença e quatro mortes.



No Grande ABC, já foram entregues 200 unidades de caixas-d’água. A campanha ainda prevê a distribuição de mais 2.800 reservatórios em todas as cidades em que a Sabesp atua – investimento de R$ 1,2 milhão.



O auxiliar de serviços gerais desempregado Oberdan Alves Dias, 28 anos, recebeu um reservatório. Há dez anos o munícipe construiu em cima da casa da sogra, onde mora com a mulher e as duas filhas. As sete pessoas das duas famílias dividiam caixa-d’água de 1.000 litros. “Sempre que alguém estava tomando banho tinha que avisar para a outra família, porque acaba a água e queima o chuveiro. Agora isso vai acabar”, celebrou.



A doméstica Andrea Keila Alves Ferreira, 43, vivia com o marido e o filho há pelo menos quatro anos sem caixa-d’água. “Quando acabava a (água) da rua, ficávamos sem”, relatou. Desde que teve início a pandemia, a residência não sofreu com desabastecimento, mas agora, com o reservatório, a segurança será maior, relatou a moradora. “Agora vamos atrás de instalar”, completou.



Superintendente de operação da Sabesp, Roberval Tavares de Souza explicou que moradores de baixa renda que precisam de reservatórios podem entrar em contato com a empresa por meio do telefone 195 ou os números que constam na fatura da água. “Este é um programa importantíssimo neste momento de pandemia”, afirmou.