Paulistão vai seguir, mas data é incerta

Dérek Bittencourt



16/04/2020 | 00:01



Em reunião por videoconferência de duas horas de duração realizada na tarde de ontem, dirigentes da FPF (Federação Paulista de Futebol) e dos 16 clubes participantes da Série A-1 do Estadual, decidiram que a edição 2020 da competição será definida em campo. Entretanto, não houve definição de datas para conclusão do certame, interrompido após a décima rodada, restando apenas duas jornadas para o fim da primeira fase.

Líder do campeonato na paralisação, o Santo André aguardava a definição para saber qual rumo tomar – afinal, 19 dos 26 jogadores já tiveram o contrato encerrado. Segundo o presidente Sidney Riquetto, que participou da reunião representando o clube, os participantes tinham duas propostas na mesa. “Havia duas possibilidades legais e regulamentares: o prosseguimento, como foi decidido, ou o cancelamento do campeonato, com a anulação de tudo que foi jogado até agora. De forma unânime, foi tomada a melhor decisão. Conclusão do campeonato e respeito total aos critérios técnicos previstos no regulamento”, opinou.

Ainda segundo o mandatário, possível regresso dos atletas para a finalização do campeonato tem uma condição. “Vamos aguardar a resposta da Globo ao pedido que será feito pela FPF para o pagamento da parcela faltante e aí conversarmos com os atletas que tiverem interesse em disputar o restante”, afirmou.

Além disso, Sidney Riquetto ainda falou sobre o fato de o Estádio Bruno Daniel servir como hospital de campanha no combate ao novo coronavírus. Consequentemente, o Ramalhão está sem casa por pelo menos 90 dias. “Vamos esperar a nova reunião, no momento em que for definido o reinício do campeonato. Mas como, certamente, teremos jogos com portões fechados, surgirão várias opções possíveis”, tranquilizou.

Ficou definido no vídeoencontro que nova reunião virtual, também sem data para ser realizada, vai decidir o retorno do torneio, o que inicialmente deve ocorrer com portões fechados ao público.

“A ordem de retorno do futebol priorizará a preservação da saúde de todos os envolvidos e, portanto, o bom senso indica que as competições com menor deslocamento de todos os envolvidos (estaduais) aconteçam primeiro, avançando em seguida para aquelas que exigem viagens mais longas (nacionais e continentais). Os jogos poderão ser realizados inicialmente com portões fechados, evitando qualquer risco de aglomerações”, ressalta trecho de nota divulgada pela FPF. “Prevaleceu entre todos a convicção de que a priorização da saúde e da segurança dos milhares de profissionais envolvidos no futebol se faz necessária neste momento, e é o princípio que guiará todas as nossas decisões”, completou a entidade gestora do futebol estadual.

Procurado, o Água Santa, que foi representado pelo presidente Paulo Korek, não se pronunciou sobre as definições da reunião.