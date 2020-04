Novak Djokovic faz nova doação e ajuda hospitais italianos contra a pandemia

15/04/2020 | 22:30



Número 1 do ranking da ATP, o sérvio Novak Djokovic fez uma segunda doação, nesta quarta-feira, para o combate ao novo coronavírus em seu país. Depois de doar com um milhão de euros (cerca de 5,7 milhões) seu país para a compra de respiradores e equipamentos médicos, o tenista ajudou desta vez hospitais de Bergamo, na Itália.

A contribuição foi divulgada por Peter Assembergs, gerente-geral da ASST Bergamo Ovest, responsável pela administração dos hospitais Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia, mas o valor não foi informado.

"Nós nunca esperávamos ver na conta bancária do ASST Bergamo Ovest uma doação vinda de alguém com tanto prestígio. Nos últimos dias, muitas companhias, órgãos, associações e indivíduos tem estado conosco, e eu agradeço a todos pela generosidade mostrada. No entanto, ler o nome do melhor tenista do mundo, Novak Djokovic, entre os doadores, realmente me deixou emocionado", disse Assembergs.

Djokovic, que fala italiano, é casado com Jelena, formada em administração na Universidade Bocconi, em Milão. "Querida Itália, mesmo que você esteja passando por um período muito difícil, saiba que você não está sozinha nessa situação. Nós te apoiamos e mandamos o nosso amor, nossas orações e desejamos que você continue forte para enfrentar e superar esses dias difíceis. Continuem fortes, com coragem, confiantes, saudáveis e unidos. Vai ficar tudo bem", escreveu o atleta, em uma mensagem.

Djokovic, que tem residência em Montercalo, no Principado de Mônaco, está atualmente com a sua família em Marbella, na Espanha, onde está respeitando as medidas de isolamento decretadas pelas autoridades locais, garantindo que está se esforçando para manter "o espírito positivo" e que está aproveitando os momentos em família.