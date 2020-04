Sto.André inaugura 1º hospital de campanha

Derek Bittencourt

16/04/2020



O prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) realizou ontem a liberação dos leitos do hospital de campanha montado no ginásio principal do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia. O local está apto a receber, a partir de hoje, os pacientes com todos os graus de complexidade do novo coronavírus encaminhados pela rede pública municipal que, segundo o chefe do Paço andreense, está com 80% das UTIs ocupadas – a cidade conta com 115 leitos públicos.

Este é o primeiro equipamento do tipo entregue no Grande ABC e colocará 180 leitos à disposição. Até o fim da próxima semana, a estrutura montada no Bruno Daniel estará pronta (com mais 120 acomodações) e, no início de maio, a quadra poliesportiva da UFABC (Universidade Federal do ABC) também será liberada (mais 100 vagas). O total de leitos chegará a 400 para casos de baixa, média e alta complexidades.

“Nossa função é cuidar das pessoas. Medidas antecipadas precisaram ser tomadas para que a gente chegasse neste momento e não corresse o risco de não ter capacidade de atendimento. A gente ainda corre risco, porque não sabe a velocidade da curva. A quarentena vem surtindo efeito positivo, a curva, efetivamente, se achatou, a velocidade de contágio diminuiu, mas temos longo caminho pela frente para entender qual foi o efeito real desse isolamento, que tem se mantido em 60% (leia mais na página 3) na cidade e 75% no transporte público”, comentou o prefeito. “Não dá para ficar esperando, então deixamos os equipamentos preparados rezando para que não fossem utilizados, mas tudo indica que, lamentavelmente, a partir do fim de semana o local deve iniciar atendimentos, porque estamos com 80% dos leitos ocupados com (pacientes da) Covid-19 ou com sintomas que podem ser confirmados”, acrescentou Serra.

O prefeito ainda alertou às pessoas que sintam algum dos sintomas da Covid-19 que procurem os hospitais, estes que, dependendo de avaliação, vão encaminhar para os hospitais de campanha. “Aqui não tem atendimento direto aos pacientes. São leitos para recepcionar quem é atendido no CHM (Centro Hospitalar Municipal), Hospital da Mulher, UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) e Unidades de Saúde. Se a pessoa estiver com sintoma, qualquer característica relacionada à Covid-19, deve procurar a rede de saúde. Aqui é suporte extra por conta do número de leitos que poderão ser ocupados pela epidemia”, declarou.

