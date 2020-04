Após denúncia, Assaí é lacrado por aglomeração

Flávia Kurotori

do Diário do Grande ABC



16/04/2020 | 00:12



A Prefeitura de São Caetano lacrou, ontem, unidade do Assaí Atacadista, no Centro, por descumprimento das medidas de segurança e higiene estabelecidas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Houve denúncia de aglomeração no estabelecimento.

O atacadista tem até 24 horas para organizar o fluxo de entrada e circulação dentro da loja. Uma vez adequado, a operação pode ser reiniciada. Este foi o oitavo estabelecimento lacrado no município desde o início da quarentena e a denúncia foi feita pelo telefone 08007000156.

Em nota, o Assaí informou que atenderá às recomendações da Prefeitura e do decreto estadual, visando a reabertura da loja o mais breve possível e com mais segurança para os clientes.

Ítalo Dal’Mas Júnior, diretor de controle fiscal da atividade econômica da Secretaria de Planejamento da cidade, lembra que o decreto número 11.532, publicado neste mês, determina que “os hipermercados e mercados devem realizar controle de entrada, limitando o número de clientes a apenas uma pessoa a cada 20 metros quadrados”.

O decreto também determina que os estabelecimentos devem intensificar ações de limpeza, como a higienização de carrinhos e cestas de compras, e disponibilizar álcool gel para os clientes.

“Nos primeiros dias nós estávamos apenas orientando os comércios abertos irregularmente. Agora, porém, o desconhecimento do decreto não é justificativa. Todos os que não obedecerem serão lacrados”, advertiu Dal’Mas. (Colaborou Yara Ferraz)