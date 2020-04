Caça e pesca no Centro da cidade

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/04/2020 | 00:01



“Já não tenho o doce encanto dos seus beijos/Vivo só, por este mundo sem amor/Outra boca com certeza agora é dona/Das carícias que eram cheias de calor.”

Sucesso de 1962 nas vozes de Rinaldo Calheiros e Silvana.

-----

A matéria ‘Ele vendia gibi no Cine Art’ (Memória, 12 de abril) me faz lembrar a nossa inesquecível jovem-guarda, um lindo sonho do passado.

Naquela época também fui metido a cantor, e fui um grande ídolo no (Grande) ABC, em especial no Cine Santo Antonio, onde o programa era apresentado pelo Luiz.

Chegamos a cantar com cantores famosos, como a dupla Silvana & Rinaldo Calheiros.Gostaria muito de fazer contato com o Dr. Gerson Gomes, para ver se ele se lembra de mim, e se ele poderia me arrumar algumas fotos nossa cantando.

Antonio Carlos Martinelli, de Santo André

-----

Advogado Gerson Gomes da Silva recorda da Casa de Pesca Tilápia quando o estabelecimento ficava na Rua General Glicério; pesquisadora Claudia Ferreira, do blog Santo André Ontem e Hoje, descobre a notícia da nova casa quando a mesma ficava na Rua Coronel Oliveira Lima, 441.

As duas informações mesclam memória oral – da lembrança do Dr. Gerson – com memória documental, característica do trabalho da Claudia, que lidera um grupo de memorialistas andreenses voltados à construção da memória da cidade.

- Da Rua General Glicério, além da Casa Tilápia, Dr. Gerson descobre outros 13 pontos, que hoje são saudades da aniversariante Santo André.

- Grupo Sérgio, que trouxe o rodízio de pizza para as antigas instalações da Eletroadiobraz – duas razões sociais substituídas no endereço por outras atividades.

- Escritório da Light and Power – a empresa de eletricidade que virou AES Eletropaulo e que, por sua vez, foi absorvida pela Enel Brasil, fundada em 2005.

- Singer – da famosa máquina de costura.

- Casa Central.

- Casa de Pesca Tilápia.

- Lojas Apolinário.

- Restaurante Guacyra.

- Casa Tokio.

- Foto Akimi.

- D’Andrea Modas, Eva Noivas, Casa de Lã – todas no interior de uma das primeiras galerias da cidade.

- Padaria Dall’Olio.

- Padaria Leão.

- A Exposição.

- Madeireira Dalla Verde.

Diário há meio século