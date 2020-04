Ação prevê abrigo para profissionais da saúde

Yara Ferraz

Diário do Grande ABC



16/04/2020



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, propôs ao governo do Estado o estabelecimento de convênio com a rede hoteleira para abrigar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam no combate à Covid-19. A iniciativa também tem foco no auxílio ao setor, que sofre forte retração com a quarentena e também diminui o risco de contaminação.

Segundo o deputado, que é representante da região na Assembleia Legislativa, a sugestão foi enviada ao governador João Doria (PSDB). O objetivo é aplicar ação parecida com a que vem sendo desenvolvida em países europeus, como França e Itália. Nestes locais, um aplicativo permite que os profissionais da saúde busquem acomodações gratuitas.

No documento enviado ao Estado, o parlamentar destaca que é necessário que essas pessoas tenham local onde possam descansar e permanecer isoladas das demais. “É muito importante no sentido de isolar esses profissionais da saúde, que estão trabalhando na linha de frente contra o coronavírus. Se eles vão para casa, podem acabar contaminando os familiares. Quanto maior for o isolamento, mais eficaz vai ser”, afirmou o deputado.

Outro ponto é a questão do setor de hotelaria e hospedagem, que sofre forte retração. “No sentido econômico este setor parou. Na cidade de São Paulo acredito que a taxa de ocupação não chegue a 5%”, disse Thiago.

Na semana passada, o Diário mostrou que o setor hoteleiro na região, teve queda de aproximadamente 90% no faturamento desde o início da quarentena. A maioria dos estabelecimentos está fechada. O presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira, elogiou a iniciativa do deputado. “Não conheço detalhes da proposta, mas acredito que o setor de hospedagem pode e deve dar sua parcela de contribuição ao combate à Covid-19 e, principalmente, ajudar no bem-estar dos profissionais da saúde. Depois de um dia estressante e cansativo, esses, que são os verdadeiros heróis nessa luta, merecem o devido descanso”, afirmou.

O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, afirmou que a atividade apoia setores essenciais e deve respeitar medidas rígidas de higienização. Ele afirmou que o projeto será encaminhado. “A atuação do setor, como outros, precisa adequar seu atendimento e atrair hóspedes que atuam em atividades essenciais. As áreas de saúde e logística mantêm ainda necessidade de hospedagem, e parcerias podem ser exploradas. A Secretaria de Desenvolvimento Regional recebeu o ofício e agregará a ideia a projetos discutidos dentro do governo, no comitê de contingência. É uma grande iniciativa do deputado e é importante a participação de toda a sociedade nesse momento.”