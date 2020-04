Claudia Raia e Edson Celulari homenageiam filho Enzo em aniversário

15/04/2020 | 22:01



Claudia Raia e Edson Celulari usaram seu Instagram nesta quarta-feira, 15, para publicar uma homenagem ao filho, Enzo Celulari, que completou 23 anos.

"Me lembro como se fosse hoje, há 23 anos, na madrugada do dia 14 de abril, passei a noite tendo contrações, já era meu menininho com olhar sábio de muitas encarnações vividas querendo nascer, ariano forte, dinâmico e muito esperto. 24 horas depois, nasce meu filhote tão amado e tão esperado", escreveu Claudia Raia.

Na sequência, continuou: "Imagine quanto orgulho tenho de você, filho, vendo você se dedicando ao próximo, criando oportunidades para os menos favorecidos. Nada pode ser mais gratificante do que ter um filho como você".

Edson Celulari compartilhou um vídeo musical do filho e relembrou momentos ao lado de Enzo.