Céu da região fica avermelhado pelo segundo dia e surpreende moradores

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



15/04/2020 | 20:56



No fim da tarde de ontem e hoje o céu em toda região chamou a atenção pelos tons alaranjados e avermelhados por toda parte. O que, segundo o Climatempo, aconteceu porque o céu tinha muitas nuvens médias e altas e provocou o fenômeno. A ocasião também dominou as redes sociais em ambos os dias.

No pôr do sol, fez com que os raios solares refletissem na base das nuvens e gerassem o tom que chamou atenção de todos os munícipes. O meteorologista da Squitter Meterologia e Hidrologia, empresa responsável pela operação do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do Grande ABC, Caio Pereira de Souza, destaca que não é um fenômeno físico e aconteceu por um espalhamento de radiação solar. "As partículas maiores dos raios solares em contato com a atmosfera, e logo a poluição, provocou o avermelhado no céu.", avalia.

Pereira estranhou o fato de que o fenômeno é característico de um contato direto com a poluição, e como estamos em um momento de quarentena por conta do novo coronavírus, causou dúvidas em especialistas. "Com essa diminuição no fluxo industrial e dos veículos, ficamos receosos quanto a isso. Até porque, o fenômeno também é característico da estação do outono", observa.

"Pensei muito nesse fato e acredito que ainda amanhã ainda pode acontecer, diante das temperaturas e do clima mais seco. A partir de sexta-feira (16), haverá uma mudança climática e o clima ficará mais úmido", finaliza.