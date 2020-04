Átila Jacomussi agradece população por adesão à quarentena

Vanessa Soares

15/04/2020



Em live realizada na noite desta quarta-feira (15), o prefeito de Mauá, Átila Jacomussi (PSB), agradeceu à população pelo desempenho da cidade com relação ao cumprimento das regras da quarentena. “Somos a 12ª cidade com melhor índice de isolamento social no Estado. Temos que continuar em alerta para combater os níveis de contaminação da Covid-19. Quero agradecer à toda população”, disse.

Jacumussi também atualizou os números da Covid-19 na cidade. Até o momento são 50 casos confirmados, 673 suspeitos e 294 aguardando resultado de exames. Além disso, o município tem três mortes, sendo de três homens, de 54, 72 e 84 anos, todos com histórico de doenças pré-existentes.

Além disso, o prefeito deu detalhes do hospital de campanha que está sendo construído no município. Ao todo, serão 30 leitos individualizados, todos equipados com oxigênio, com estrutura preparada para dobrar as vagas em caso de necessidade. A estrutura também contará com laboratório próprio para realização de exames dos pacientes que estiverem internados e 40 profissionais O custo do hospital será de R$ 220 mil por mês com previsão de funcionamento de três meses.

O prefeito mauaense também informou que as principais praças da cidade foram fechadas, entre elas da Paineira, da Bíblia e Praça 22. O município também definiu regras de atendimento nas agências bancárias e lotéricas. Em decreto, os estabelecimentos serão obrigados a fornecer EPI’s (equipamento de proteção individual) a todos os funcionários, álcool em gel para todos os clientes na entrada e saída dos locais, além de orientar o distanciamento físico mínimo orientado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).