Orlando Morando convoca merendeiras e auxiliares de limpeza para pegar cestas básicas

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



15/04/2020 | 20:02



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), reforçou mais uma vez na live desta quarta-feira (15) que não deixará “ninguém morrer de fome” na sua cidade. Ele anunciou que as 763 merendeiras e 248 auxiliares de limpeza serão contatadas ou poderão agendar a retira de kit com alimentos e produtos de higiene. Todo o material arrecadado é fruto de doação de empresas.

Ele também aproveitou o vídeo para explicar a redução de 10% no sálario de comissionados. “Ainda temos um volume de 760 comissionados. Para não demitir 76, optamos por diminuir o pagamento. Tudo para que possamos continuar investindo na saúde. Nem todos gostaram, mas quem governa precisa tomar decisões.” Morando anunciou ainda lista de escolas que vão tirar dúvidas sobre auxílio emergencial.

Logo pela manhã, o prefeito visitou a UTI do Hospital das Clínicas porque “queria saber como os internados estão sendo atendidos”. “Temos 40 leitos de UTI só para casos de coronavírus, 37 estão já estão ocupados. Dos 37, apenas quatro pacientes não estavam entubados. Ou a gente fica em casa ou não vai ter UTI para todo mundo.”

Morando também ressaltou a tristeza pelas 23 mortes registradas em São Bernardo por Covid-19 até o momento. “É ruim demais perder alguém que a gente ama. São 23 mortes e isso não é pouco. Se considera assim é porque não aconteceu com alguém próximo a você. Dá para voltar tudo ao normal no dia 22 com mais de 200 pessoas morrendo por dia no Brasil? Acho que não.”