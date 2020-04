Prefeitura de São Caetano lacra atacadista que descumpria medidas de proteção contra o coronavírus

Do Diário do Grande ABC



Nesta quarta-feira (15), a Prefeitura de São Caetano lacrou o Assaí, do Centro. O estabelecimento comercial descumpria as medidas de segurança e higiene estabelecidas para evitar a proliferação do coronavírus.

A irregularidade chegou ao conhecimento da fiscalização por meio do telefone 0800-7000156 (saiba os canais disponibilizados pelas outras cidades aqui ). De acordo com Ítalo Dal’Mas Júnior, diretor de Controle Fiscal da Atividade Econômica da Secretaria de Planejamento, o atacadista estava permitindo aglomeração de pessoas, contrariando o Decreto nº 11.532, de 9 de abril de 2020. “É preciso limitar o número de clientes a apenas uma pessoa a cada 20 metros quadrados.”

O decreto também determina que os estabelecimentos comerciais devem intensificar ações de limpeza, como a higienização de carrinhos e cestas de compras, e disponibilizar álcool em gel aos clientes. Segundo o fiscal da Seplag, os que não cumprirem essas determinações podem ser lacrados até que regularizem as condições de atendimento.