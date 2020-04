Jorge Ben Jor continua morando no Copacabana Palace, mesmo com o hotel fechado

15/04/2020 | 18:10



Pela primeira vez em 97 anos, o famoso hotel Copacabana Palace fechou as portas no Rio de Janeiro por conta da pandemia do novo coronavírus. A iniciativa serve para impedir aglomerações, já que a principal indicação da Organização Mundial da Saúde é o isolamento social, para evitar que o vírus se espalhe.

Porém, mesmo de portas fechadas, o hotel ainda hospeda Jorge Ben Jor, que mora por lá há cerca de dois anos! Pois é, segundo informações do jornal Extra, o músico continua abrigado em uma das suítes luxuosas do local, que não deve receber novos hóspedes até pelo menos o fim de maio.

A informação foi confirmada por um funcionário do local, de acordo com a publicação.

Jorge Ben mora no hotel desde 2018, quando se hospedou lá enquanto a sua casa, na Barra da Tijuca, havia entrado em reforma. Quando a casa ficou pronta, porém, o cantor de hits como Taj Mahal e W/Brasil, nunca mais voltou, preferindo ficar no hotel!