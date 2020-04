Paulistão vai continuar, mas data é incerta

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/04/2020 | 17:51



Em reunião por videoconferência de duas horas de duração, dirigentes da FPF (Federação Paulista de Futebol) e dos 16 clubes participantes da Série A-1 do Estadual, realizada na tarde desta quarta-feira, 15, decidiu-se que a competição será definida em campo. Entretanto, não houve definição de datas para conclusão do certame, interrompido após a décima rodada, restando duas jornadas para o fim da primeira fase.

Os dois times do Grande ABC que disputam o torneio foram respectivamente representados por seus presidentes Sidney Riquetto, do líder Santo André, e Paulo Korek, do Água Santa. Ficou definido que nova videoconferência, também sem data para ser realizada, vai decidir o retorno do torneio, o que inicialmente deverá ocorrer com portões fechados ao público.

