15/04/2020 | 17:02



O Ministério da Economia estima que o déficit primário do setor público será de R$ 501,7 bilhões (6,64% do PIB) em 2020. O número está abaixo da estimativa feita pelo secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, que disse que o rombo caminha para R$ 600 bilhões (8% do PIB).

A projeção da Economia é que o déficit primário em 2020 fique em R$ 467,1 bilhões (6,18% do PIB).

Para Estados e municípios, a previsão é de resultado negativo de R$ 30,8 bilhões (0,41% do PIB) e, para estatais federais, déficit de R$ 3,8 bilhões (0,05% do PIB).