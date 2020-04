Rapper norte-americana Cardi B canta duas músicas de Zezé Di Camargo e Luciano e sertanejos comentam

15/04/2020 | 16:10



A rapper norte-americana Cardi B, que já gravou uma música com a funkeira Ludmilla, fez a alegria dos brasileiros na última terça-feira, dia 14. A cantora apareceu em seus Stories do Instagram cantando duas músicas da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. É, isso mesmo! Cardi fez questão de filmar o momento em que estava ouvindo Tudo de Novo e Corazón En Pedazos, e surpreendeu o seu público na web. Vale lembrar que Cardi é dona de inúmeros sucessos como I Like It e Money, e já fez colaborações incríveis com Bruno Mars, Selena Gomez e até mesmo Ed Sheeran! As canções de Zezé e Luciano, inclusive, foram exibidas para os mais de 62 milhões de seguidores da rapper no Instagram.

Surpreso, Zezé comentou sobre os Stories de Cardi B em suas redes sociais.

A vida sempre nos surpreendendo. @iamcardib cantando sucessos de @zezedicamargoeluciano, isso é um sonho! Mais uma vez, a música prova que não existe fronteiras e nem idiomas. Obrigado, Cardi B!

O perfil oficial da dupla sertaneja também se pronunciou.

Que honra receber esse vídeo da @iamcardib!!! Quando vier ao Brasil vamos cantar juntos, que tal? Nosso dia não poderia ter começado melhor. Muito obrigado por gostar e cantar nossos sucessos. A música realmente não tem fronteiras.

Muito legal, né?