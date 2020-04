Onyx: Auxílio emergencial pode atingir de 70 a 75 mi de pessoas, 1/3 da população

15/04/2020 | 15:15



O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, confirmou nesta quarta-feira, 15, que o número de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial de R$ 600 pode chegar a 75 milhões, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "É um programa que poderá atingir de 70 a 75 milhões de pessoas, estamos falando de um terço da população do Brasil", afirmou o ministro durante uma live do Itaú BBA.

A expectativa é maior do que a previsão inicial, segundo a qual 54 milhões de brasileiros receberiam a ajuda voltada a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais.

Nesse caso, os R$ 98,2 bilhões já reservados para pagar o auxílio serão insuficientes. Ainda não houve pedido formal do Ministério da Cidadania para aumentar esse crédito, mas, segundo um integrante da equipe econômica, não haverá qualquer problema em elevar a previsão de despesas para prestar assistência a esses brasileiros.