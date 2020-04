15/04/2020 | 15:11



Kaká brincou com o nome do filho que espera ao lado de sua esposa, Carol Dias, no Instagram.

Carol já havia revelado alguns nomes possíveis para seu primeiro filho, o terceiro do jogador, e, inclusive, contado como os filhos do primeiro casamento de Kaká receberam a notícia da gravidez.

Daniel Alves, também jogador de futebol, escreveu no post em que Kaká anunciava a gestação da esposa:

Aôoooooo quarentena boa que traz uns presentinhos especiais demais, hein, Lindão.

E Kaká, bem humorado, fez uma piada envolvendo a atual pandemia de coronavírus:

Alcoolgelson ou Quarentina a caminho lindão. Viva o confinamento!