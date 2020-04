Ram 2500 Night Edition ganha edição limitada no Brasil

Da Redação

Do Garagem360



15/04/2020 | 14:18



Pela primeira vez no País, a Ram 2500 conta com uma série especial – a Night Edition. O principal destaque da picape é o acabamento escuro nas peças que, habitualmente, são cromadas.

Ram 2500 Night Edition

O design renovado da picape conta com faróis e lanternas com máscara negra, grade com desenho exclusivo em preto brilhante e rodas com novo estilo. Há ainda capas dos retrovisores e estribos com pintura preta como novidades.

Para completar, os para-choques e as maçanetas receberam a mesma cor da carroceria. O tema all-black se repete na cabine, com o forro de teto e os revestimentos da coluna pretos.

Marcando a estreia da linha 2020, a Ram 2500 Night Edition é uma opção da versão Laramie e, portanto, compartilha da mesma lista de equipamentos. Vários deles estrearam recentemente no modelo 2019 da picape.

O infotenimento, a exemplo da central multimídia Uconnect 4C NAV com tela de 12 polegadas e sistema de som com cancelamento de ruídos externos, e a segurança, com alerta de tráfego traseiro cruzado, monitoramento de pontos cegos e câmeras 360° e de caçamba, ficaram mais tecnológicos.

Assim como a parte a mecânica, com a grade dianteira com aletas ativas, que se movimentam automaticamente para reduzir o arrasto aerodinâmico sempre que possível e, assim, diminuir o consumo de combustível.

Já o motor turbo diesel de seis cilindros em linha da Cummins ganhou inúmeras inovações. Além de ficar 28 kg mais leve, a “usina de força” de 6,7 litros passou a render mais 35 cv de potência e 6,7 kgfm de torque, atingindo 365 cv e 110,7 kgfm.

Novos itens

O degrau retrátil no canto traseiro esquerdo da picape entrou na linha 2020 da Ram 2500. A peça fica alojada abaixo do para-choque e facilita o acesso à caçamba. A outra novidade é a roda de liga leve com novo desenho.

Quem adquirir a Night Edition tem à disposição a pintura da marca Ram, o Vermelho Delmonic, perolizada, além das cores Preto Diamond (perolizada) e Granito Crystal (metálica), um tom de cinza escuro.

Limitada inicialmente a apenas 100 unidades, a Ram 2500 Night Edition tem preço sugerido de R$ 326.990, R$ 5 mil a mais do que os R$ 321.990 da Laramie.

Nova RAM

Veja na galeria fotos da nova Ram 2500 Night Edition:

