Ford lança canal que permite a compra de carros sem sair de casa

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



15/04/2020 | 14:18



A Ford criou um novo canal de atendimento, o “Compre Sem Sair de Casa”, que permite fazer todo o processo de negociação do veículo, desde a procura até a decisão de compra sem precisar ir até uma concessionária.

Compra de carros sem sair de casa

Para a realização desse trabalho, além de seguir as normas de funcionamento de cada região, as concessionárias Ford estão adotando todos os procedimentos de limpeza e higienização dos veículos, distanciamento social e proteção individual nos locais de trabalho, em todas as fases de preparação e entrega.

O novo canal funciona de maneira simples, unindo o processo digital com o atendimento de uma concessionária Ford. Basta o cliente preencher um cadastro com as informações básicas, clicando no botão do “Compre Sem Sair de Casa” no site da marca. Todas as demais etapas do processo são feitas remotamente: desde o financiamento, avaliação do carro usado, seguro, emplacamento e test-drive até a entrega do veículo em domicílio.

Como funciona

O plano pode ser acessado diretamente no site da Ford, na área de “Ofertas”, onde o cliente encontra os modelos disponíveis e também uma condição especial: um financiamento com carência de 90 dias para início do pagamento.

O cliente preenche um cadastro com seus dados e o veículo que deseja comprar. Ele informa também se quer incluir um veículo seminovo na negociação, a forma de pagamento, à vista ou financiado, e o valor pretendido de entrada e das parcelas. Depois, escolhe a concessionária de sua preferência e o meio pelo qual deseja ser contatado.

Na etapa seguinte, o cliente é contatado por uma concessionária para dar andamento na negociação. Se desejar, ele pode agendar um test-drive do veículo, que será levado até sua casa, e fechando a compra também pode optar por receber o carro em casa ou outro lugar de sua preferência.

Durante essa fase de restrições devido à pandemia, as concessionárias Ford trabalham de acordo com as normas de funcionamento estabelecidas em cada região. Além disso, estão seguindo todos os cuidados necessários de limpeza e higienização dos veículos, com a adoção de procedimentos e produtos especiais visando tanto à proteção dos clientes como das equipes envolvidas na operação.

Foto: Divulgação 1. Chevrolet Onix – 12.007 unidades Foto: Divulgação 2. Ford Ka – 7.103 unidades Foto: Divulgação 3. Hyundai HB20 – 7.042 unidades Foto: Divulgação 4. Chevrolet Onix Plus – 6.670 unidades Foto: Divulgação 5. Fiat Argo – 6.071 unidades Foto: Divulgação 6. Volkswagen Gol – 5.681 unidades Foto: Divulgação 7. Jeep Renegade – 4.492 unidades Foto: Divulgação 8. Volkswagen T-Cross – 4.417 unidades Foto: Divulgação 9. Renault Kwid – 4.109 unidades Foto: Divulgação 10 Volkswagen Polo – 3.774 unidades Foto: Divulgação 11. Toyota Corolla – 3.643 unidades Foto: Divulgação 12. Ford Ka Sedan – 3.627 unidades Foto: Divulgação 13. Nissan Kicks – 3.597 unidades Foto: Divulgação 14. Fiat Mobi – 3.527 unidades Foto: Divulgação 15. Hyundai Creta – 3.484 unidades Foto: Divulgação 16. Renault Sandero – 3.303 unidades Foto: Divulgação 17. Jeep Compass – 3.059 unidades Foto: Divulgação 18. Honda HR-V – 2.761 unidades Foto: Divulgação 19. Volkswagen Virtus – 2.562 unidades Foto: Divulgação 20. Ford Ecosport – 2.050 unidades Foto: Divulgação 21. Chevrolet Tracker – 1.907 unidades Foto: Divulgação 22. Hyundai HB20S – 1.778 unidades Foto: Divulgação 23. Toyota Yaris HB – 1.700 unidades Foto: Divulgação 24. Fiat Cronos – 1.557 unidades Foto: Divulgação 25. Nissan Versa – 1.467 unidades Foto: Divulgação 26. Volkswagen Fox/Cross Fox – 1.467 unidades Foto: Divulgação 27. Honda Civic – 1.356 unidades Foto: Divulgação 28. Volkswagen Voyage – 1.340 unidades Foto: Divulgação 29. Chevrolet Spin – 1.274 unidades Foto: Divulgação 30. Honda Fit – 1.274 unidades Foto: Divulgação 31. Renault Logan – 1.264 unidades Foto: Divulgação 32. Caoa Chery Tiggo 5X – 1.192 unidades Foto: Divulgação 33. Toyota Yaris Sedan – 1.165 unidades Foto: Divulgação 34. Renault Captur – 1.117 unidades Foto: Divulgação 35. Fiat Uno – 1.104 unidades Foto: Divulgação 36. Renault Duster – 1.015 unidades Foto: Divulgação 37. Fiat Siena – 913 unidades Foto: Divulgação 38. Toyota Etios Hatch – 823 unidades Foto: Divulgação 39. Volkswagen up! – 812 unidades Foto: Divulgação 40. Citröen C4 Cactus – 804 unidades Foto: Divulgação 41. Honda WR-V – 785 unidades Foto: Divulgação 42. Volkswagen Tiguan – 769 unidades Foto: Divulgação 43. Toyota Hilux SW4 – 736 unidades Foto: Divulgação 44. Honda City – 707 unidades Foto: Divulgação 45. Chevrolet Cruze Sedan – 656 unidades Foto: Divulgação 46. Toyota Etios Sedan – 502 unidades Foto: Divulgação 47. Caoa Chery Tiggo – 403 unidades Foto: Divulgação 48. Nissan March – 388 unidades Foto: Divulgação 49. Fiat Doblò – 378 unidades Foto: Divulgação 50. Volkswagen Jetta - 353 unidades