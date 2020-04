Pyong e Sammy Lee fazem tag de casal e entregam quem tem mais chances de ser preso

15/04/2020 | 14:11



Pyong e Sammy Lee surpreenderam ao fazer uma tag de casal na última terça-feira, dia 14! O desafio, que tem origem do aplicativo Tik Tok, funciona assim: uma pessoa faz uma pergunta e, caso um dos dois se identificasse com a resposta, teria seu rosto mergulhado em um prato cheio de farinha! Com isso, descobrimos, por exemplo, que Pyong é o mais desorganizado do casal, enquanto ambos conseguem reclamar e serem chatos na mesma intensidade.

Mas a pergunta que mais chamou a atenção, inclusive dos internautas, foi a última. Apesar de Pyong ser mágico e hipnólogo - o que fez com que muitas pessoas o considerassem manipulador em sua participação no BBB20 -, foi Sammy quem sujou o rosto de farinha quando os pombinhos responderam quem tinha mais chances de ser preso!

Por essa você não esperava, não é?