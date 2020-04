Filha de Michael Jackson, Paris Jackson irá interpretar Jesus em filme independente

15/04/2020 | 14:10



O próximo papel de Paris Jackson nos cinemas foi revelado! A filha mais nova de Michael Jackson interpretará Jesus no filme Habit, que já está em fase de pós-produção, de acordo com a Fox News. O longa foi escrito por Suki Kaiser e dirigido por Janell Shirtcliff, e trata-se de uma produção independente.

Paris irá contracenar com Bella Thorne, personagem principal da trama, que tem fetiche por Jesus e que se disfarça de freira para escapar de um negócio violento de drogas. A Fox News ainda conta que, durante a trama, a personagem de Bella é visitada por Jesus em diferentes ocasiões.

Inspirado no início da carreira de Quentin Tarantino, o longa ainda conta com a participação dos músicos Josie Ho, Gavin Rossdale, Jamie Hince e Alison Mosshart, além da modelo Andreja Pejic. A data de estreia do filme ainda não foi definida.