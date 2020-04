Toyota anuncia novas doações no combate à pandemia

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



15/04/2020 | 14:11



Para reduzir os impactos sociais e econômicos, além de apoiar autoridades no combate à Covid-19, a Toyota e a Fundação Toyota do Brasil anunciam nessa semana mais uma série de doações. No total são mais de 25 toneladas de alimentos, 28.000 máscaras de proteção, capacitação de docentes para ensino a distância e subsídios que continuem garantindo renda para comunidades locais.

Secretarias dos municípios onde a montadora mantém operação, que inclui São Bernardo, no Grande ABC, receberão 17 toneladas de alimentos para doação às famílias de maior vulnerabilidade social. Também recebem as doações as cidades de Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz, no Estado, além de Guaíba no Rio Grande do Sul.

Com apoio da Uni Arte Costura e a Asca (Associação Social Comunidade de Amor), cooperativas de costureiras que têm parceria com a Toyota no Projeto ReTornar, serão confeccionadas mais de 8.000 máscaras de tecidos para atender as necessidades das cidades. O ReTornar é uma iniciativa da montadora com conceito de economia circular: a marca destina materiais de tecido que seriam descartados para as costureiras cooperadas reaproveitarem e produzirem, para revenda, novos itens.

As novas doações entram na lista de outras iniciativas já anunciadas pela marca no fim de março, com adaptação de quatro Hilux em ambulâncias para servir o sistema de saúde pública do Estado de São Paulo, além do fornecimento de 30 mil frascos de álcool gel ao governo estadual.

Em processo de transformação, os carros adaptados devem estar disponíveis ao poder público no início de maio, e devem ser destinados para operações de campo nas cidades de São Bernardo, Indaiatuba, Porto Feliz e Sorocaba, locais onde estão instaladas as fábricas da empresa no Estado.