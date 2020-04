Miriam Gimenes e Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/04/2020 | 12:33



O médico infectologista e coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, Davi Uip, acaba de dizer na coletiva de imprensa do Estado, liderada pelo governador João Doria (PSDB), que 70% dos leitos do Grande ABC estão ocupados. "Soube dessa informação hoje pela manhã, em reunião com o presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, e os secretários de Saúde dos municípios. É um dado preocupante, visto que o número de infectados pode aumentar nos próximos dias."

Uip ressaltou a importância do isolamento social para que os hospitais, inclusive os de campanha, não fiquem totalmente lotados, não podendo atender aos casos mais graves. "Em Santo André está sendo inaugurado um hoje um hospital de campanha (Estádio Bruno Daniel). É um espaço importante, mas a demanda não pode aumentar além do que pode ser atendido."

Durante a reunião com o Consórcio, a fim de combater o número de infectados, ficou decidida a criação de protocolo assistencial em conjunto com a FMABC (Faculdade de Medicina ABC) e a FUABC (Fundação do ABC), junto dos sete municípios da região. A ideia, segundo Maranhão, é evitar erros e definir uma mesma linguagem entre os municípioo. “Um protocolo de toda essa cadeia. Como deve fazer o exame rápido, quando deve ser feito, quando a pessoa está contaminada, qual procedimento deve ser adotado”, explica. O presidente do Consórcio anunciou ainda a criação de um estudo epidemiológico. “Vamos construir um estudo para acompanhar o movimento da pandemia no Grande ABC.”

Na coletiva do Estado também foi discutida a possível saída do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do cargo. "Se o Mandetta sair será um desastre e um risco para saúde pública do País", analisa Doria. "Sei falar do seu quesito técnico e científico e ele tem feito um excelente trabalho para o combate ao coronavírus", completou Uip.

O governador também anunciou a distribuição, a partir de hoje, da cesta de Alimento Solidário, estimada em 1 milhão só neste mês. As demais - um total de 4 milhões - seguirá pelos próximos meses, em parceria com as prefeituras das cidades. "A prioridade, em um primeiro momento, é a região metropolitana (Grande ABC) e toda grande São Paulo", ressaltou Doria. As cestas atenderão famílias com renda per capita de R$ 89 e a quantidade atende a quatro pessoas.

Os dados de infectados por Covid-19 hoje, no Estado, são de 90.371 casos e 695 óbitos - aumento de 15% de mortes em 24h. No Brasil são 25.262 casos e 1.532 óbitos.