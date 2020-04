Dê uma volta pelas ilhas de Seychelles com fotos em 360º do país

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



15/04/2020 | 12:18



Localizada no Oceano Índico, Seychelles tem cenários naturais exuberantes, com direito a algumas das praias mais lindas do mundo. Para os viajantes que desejam conhecer mais a respeito do arquipélago, o Rota de Férias separou fotografias do destino. Assim, dá para “passear” pelas maravilhosas paisagens locais sair de casa.

Além disso, o site oficial de turismo do país disponibilizou vídeos e fotos em 360° de pontos turísticos de Seychelles. Por meio das galerias de fotos, é possível dar uma volta pelas principais ilhas do arquipélago: Mahé, Praslin e La Digue. Já os vídeos trazem clipes em 360° de esportes ao ar livre, como experiências de mergulho e jet ski. Acesse aqui para conhecer mais sobre a região.

Fotos de Seychelles