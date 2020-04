Eliana deixa a quarentena para gravar no SBT

15/04/2020 | 12:11



Eliana terá que abandonar a quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus para cumprir a agenda profissional. Em comunicado, a assessoria de imprensa do SBT confirmou que apresentadora estará na emissora nesta quarta-feira, dia 15, para gravar alguns conteúdos publicitários.

Com a presença da apresentadora nos estúdios do canal de Silvio Santos, a produção e equipe tomaram medidas de prevenção para proteger a saúde de todos os envolvidos no trabalho. As gravações já estavam previamente agendadas, antes do início da quarentena e, por isso, Eliana terá que cumprir a agenda.

É um compromisso comercial que já estava agendado antes da pandemia. A emissora está adotando todas as medidas de prevenção atendendo as determinações dos órgãos de saúde e autoridades sanitárias. O estúdio será ocupado pelo menor número de pessoas possível, esclareceu a emissora.

Segundo o colunista Leo Dias, o SBT tem adotado novas medidas para preservar seus colaboradores em meio à pandemia. Os cuidados foram intensificados depois que um editor de vídeos da casa morreu em decorrência da doença. Ele trabalhava na sede da emissora no Rio de Janeiro. O colunista afirmou que, a partir de agora, a direção da emissora determinou que todos os funcionários usassem obrigatoriamente as máscaras de proteção no rosto, a fim de evitar a disseminação do vírus para aqueles que continuam trabalhando presencialmente.