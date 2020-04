Aos 83 anos de idade, Paulo José surge em foto rara

15/04/2020 | 12:11



Apesar de estar afastado das televisão há tempos, Paulo José é um dos medalhões da teledramaturgia nacional, com toda certeza. Ele já fez personagens marcantes, como o Orestes de Por Amor. E surpreendeu a todos ao aparecer tomando sol em uma foto publicada por uma de suas filhas, Clara Kutner, no Instagram.

O momento raro foi legendado com a seguinte frase:

Pai gato na quarentena.

Aos 83 anos de idade, é claro que a aparição fez com que muitas pessoas vibrassem, tal qual Marina Ximenes, que deixou um recado para o veterano.

Oooooh, no sol! Muitos beijos para vocês, disse ela, que contracenou com Paulo no filme A Morte de Quincas Berro D'Água, baseado no livro de mesmo nome de Jorge Amado, em 2010.

Lembrando que Paulo luta contra a doença de Parkison desde 1992, quando foi diagnosticado. Seu último trabalho na televisão foi em 2014 na novela Em Família.